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لافروف يتهم الغرب وحلف الناتو بالضلوع في حرب أوكرانيا

لافروف يتهم الغرب وحلف الناتو بالضلوع في حرب أوكرانيا
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي مشاركان في حرب أوكرانيا، بسبب الدعم الذي يقدمانه لكييف.

العالم - روسيا

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي، إن واشنطن والحلف متورطان في الحرب لأنهما يزودان أوكرانيا بالسلاح ويقدمان لها التدريب العسكري على أراضيها.

في سياق متصل، قال لافروف إن مشاكل كبيرة تراكمت في "منظمة الأمن والتعاون"في أوروبا، متهما الغرب برفض فرصة تحويلها إلى جسر حقيقي للتواصل مع روسيا بعد الحرب الباردة.

وفيما أسهب لافروف في الحديث عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها روسيا مع الغرب، قال إن "التوسع غير المحسوب لحلف الأطلسي قلّل من قيمة المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف: يحاول الغرب منذ سنوات طويلة خصخصة هذه المنظمة لمصلحته، مستغلا تفوّقه العددي فيها... أو ربما من الأدقّ أن نقول إنه يحاول الاستحواذ على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهيمنة على هذا المنتدى الأخير للحوار الإقليمي.

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