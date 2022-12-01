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الإمارات توجه صفعة قوية لميليشيا "الإنتقالي"

الإمارات توجه صفعة قوية لميليشيا
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

وجهت الإمارات، اليوم الخميس، صفعة قوية لاتباعها في ميليشيا "المجلس الانتقالي" جنوب اليمن.

العالم- الامارات

ونشرت وسائل إعلام لقاء رئيس الامارات محمد بن زايد، برشاد العليمي وطارق عفاش خلال زيارتهما الحالية لأبوظبي، واستثنى اللقاء عيدروس الزبيدي، المقيم في ابوظبي، أيضا.

ويأتي اللقاء في وقت يتعرض فيه الانتقالي لضغوط تفكيك ميليشياته وتقليص نفوذه في عدن.

واللقاء وصف من قبل منظري العليمي بمثابة دعم له في وجه "الانتقالي"، في حين يرى اخرين بأنه في إطار تعزيز شرعية المؤتمر في المجلس والذي تتمسك به الامارات كبديل عن الانتقالي.

يذكر أن القيادي في المجلس عبدالله الغيثي كان اكد في وقت سابق توجه الامارات لدعم جناح صالح في المؤتمر على حساب الانتقالي.

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