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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره القطري تناولت العلاقات الثنائية ونجاح قطر في استضافة المونديال
مصادر فلسطينية: القناة 14 العبرية تعلن رفع قوات الإحتلال حالة التأهب في فرقة غزة بسبب ما أسمته الوضع الأمني
وسائل إعلام إسبانية: السفارة الأميركية في مدريد تلقّت طرداً متفجراً مشابهاً لخمسة طرود متفجرة أخرى أرسلت إلى عدة أماكن في إسبانيا
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: حفظ أمن جميع المواطنين أمر مهم ولا ينبغي ان تتعرض أية أسرة للأذى مستقبلا
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: يجب ملاحقة ومحاكمة العناصر المتورطة بارتكاب الجنايات في محافظة كردستان غربي ايران
قوات الأمن الإيرانية تعتقل كافة عناصر التفجير الفاشل الذي تم احباطه خلال تعرض مرقد السيد شاهجراغ في مدينة شيراز للإعتداء الإرهابي
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحدد الخميس المقبل موعدا لجلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد
المرشح للرئاسة اللبنانية ميشيل معوض يحصل على 37 صوتا مقابل 52 ورقة بيضاء
مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
بدء عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-12-2022
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الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.