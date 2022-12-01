رد ناري من دمشق على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة الكيميائية

العالم - سوريا

وقالت الخارجية في بيان: إن بعض الدول الغربية وممثلي الاتحاد الأوروبي يمعنون في ممارسة تضليلهم للمجتمع الدولي حول استخدام دول مثل سوريا وروسيا للأسلحة الكيميائية، وذلك بهدف وحيد وهو تشويه صورة هذين البلدين والتغطية على استغلالها لمثل هذا الملف خدمة لأهدافها الاستعمارية، والتستر على الجرائم التي ارتكبتها هذه الأطراف ضد الكثير من شعوب العالم.

وأضافت: لقد تم اختراع هذه الأسلحة في أوروبا وتم استخدامها من قبل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في أماكن كثيرة من العالم، ولا يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي التلطي وراء هذه الأكاذيب لأن استخدامهم لهذه الأسلحة بشكل خاص، والنووي بشكل عام، في مختلف أنحاء العالم، يكشف تزييفهم للحقائق.

وختمت الخارجية: إن سوريا تؤكد أنها لم ولن تستخدم مثل هذه الأسلحة في تاريخها، وأن من استخدمها في سوريا هو المجموعات الإرهابية وأجهزة الاستخبارات الغربية، كما تؤكد أنها ترفض استخدام هذه الأسلحة في أي مكان وأي زمان.