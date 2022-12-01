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الاحتلال الامريكي يحصل على مليون دولار يوميا من تهريب النفط السوري!

الاحتلال الامريكي يحصل على مليون دولار يوميا من تهريب النفط السوري!
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفاد القيادي في الاطار التنسيقي العراقي جبار عودة، اليوم الخميس، أن القوات الامريكية تحصل على مليون دولار يوميا من تهريب النفط السوري.

العالم - سوريا

وحسب "المعلومة" قال عودة أن "القوات الامريكية تقوم بدور مشبوه من خلال نقل شحنات كبيرة من النفط المسروق من الحقول السورية ونقلها الى العراق وبيعها لاطراف متعددة بعضها خارجي لتحصل على تمويل مالي يصل الى مليون دولار يوميا".

واضاف، ان "مايحصل يمثل خرق ونهب واضح للاموال التي تذهب الى تمويل احزاب وتيارات مسلحة في الاقليم لاثارة الفوضى في بعض دول الجوار ضمن مخطط كبير لتحويل الساحة العراقية الى حلبة صراع دامي يدفع المدنيين من كل الاطياف تداعياته".

واشار الى ان "تدفق الشحنات المسروقة من النفط السوري يعني المزيد من الاموال لتمويل التنظيمات والاحزاب المشبوهه التي تخزن السلاح" مؤكدا "ضرورة ان يكون للقيادة العراقية موقف ازاء مايحصل بسبب تحدياته".

وتنقل القوات الامريكية شحنات كبيرة من النفط المسروق من الحقول السورية صوب قواعدها في العراق بشكل مباشر ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصير العائدات المالية الكبيرة.

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