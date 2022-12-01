الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-12-2022

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-12-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-12-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-12-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنباء عن انفجار قنبلة بالقرب من مطعم إسرائيلي شرق تل أبيب

العراق.. الوطني الكردستاني يسلم السوداني مرشيحه لوزارة البيئة

شاهد.. مخطط أميركي جديد في العدوان على اليمن

دعوات لشد الرحال إلى الأقصى والمشاركة في صلاة "الفجر العظيم" غدا

قوات الاحتلال تغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوب بيت لحم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-12-2022