المقاومة الفلسطينية تتوعد الإحتلال بدفع ثمن جریمته في جنين + فيديو

العالم - فلسطين

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن المقاومة الفلسطينية تواصل الاستعداد وتطوير قدرات المقاومة لمواجهة العدو الصهيوني.

ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية، قائد كتيبة جنين الشهيد محمد أيمن السعدي، والشهيد القائد نعيم جمال زبيدي، اللذَين ارتقيا فجر اليوم، برصاص الاحتلال في عملية اغتيال بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، متوعدة بالرد.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان" في تصريح له: إن المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل اثنين من المقاومين بجنين.

وأكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون وقوداً لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال، وإن جريمة الاغتيال التي جرت في جنين لن تمر دون حساب.

وحيا رضوان الشعب الفلسطيني الذي يلتف خلف خيار المقاومة.. داعياً الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع هذا العدو.

وشدد على أن حماس لن تسمح بتغيير الوقائع في المسجد الأقصى المبارك، ولن تسمح للعدو الصهيوني باستمرار عبثه وانتهاكاته.