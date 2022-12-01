بالفيديو.. مشاهد جديدة للاشتباكات بين الزبيدي والاحتلال قبل استشهاده

العالم - فلسطين

واستشهد، فجر اليوم الخميس، قياديان ميدانيان من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، برصاص قوات الاحتلال في جنين.

والشهيدين هما: نعيم جمال الزبيدي ومحمد ايمن السعدي واغتالتهما قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بارتال عسكرية بهدف انهاء المقاومة الفلسطينية التي باتت تشكل ازمة لامن الاحتلال.

وأفاد شهود عيان أن وحدات خاصة اقتحمت منطقة مقبرة شهداء في أطراف المخيم وفتحت النار على مجموعة من المقاومين، في وقت كانت وحدات خاصة تسللت للمنطقة واحتلت عمارات ومنازل ونصبت فرق القناصة.

وقد تصدى المقاومون لتلك القوات وسط اشتباكات عنيفة أصيب خلالها الزبيدي بعدة أعيرة نارية، ونقل الى مستشفى ابن سينا حيث أعلن الأطباء استشهاده، كما أصيب شابان آخران أحدهما السعدي الذي أعلن لاحقًا استشهاده.

وزج الاحتلال بأكثر من 40 آلية عسكرية لجنين ومخيمها، بعدما احتل عمارات وحولها لثكنات عسكرية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال عمليتها العسكرية هم: أمير السلوان، وسام الفايد، خالد عرعراوي، أحمد الصوص.