الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في منطقة العكد جنوبي مدينة مأرب

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يعلن استعداده للتحدث مع بوتين حول وسيلة لإنهاء الازمة الأوكرانية

بالفيديو.. مشاهد جديدة للاشتباكات بين الزبيدي والاحتلال قبل استشهاده

شاهد.. رئيسة وزراء كرواتيا تحمل وشاح فلسطين في مونديال قطر

نعيم قاسم: حزب الله لن يوافق على رئيس للبنان يسبب الفتن

شاهد.. إصابة فتى باعتداء للمستوطنين وسط الخليل

بإطلاق عدة صواريخ.. المقاومة الفلسطينية تتوعد الإحتلال بدفع ثمن جریمته في جنين + فيديو