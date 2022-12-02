هذا ما يقدّمه حزب الله شهريًا لسكان منطقة البقاع شرقي لبنان

العالم - لبنان

وحسب مراسلة قناة العالم الاخبارية الزميلة مريم علي، انه حتى الآبار الثلاثة المجهزة بالطاقة الشمسية هي بحاجة خلال فصل الشتاء لتزويدها بمادة المازوت لانه ابتداء من أول تشرين الثاني وحتى أواخر شباط الطاقة الشمسية لا تعطي المفاعيل اللازمة للتشغيل.

وقال مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمرخلال جولته على أعمال تنفيذ مشروع جرّ المياه من نبعي كوكب ودردرة في جرود بعلبك سيتم تنفيذ المشروع من النبعين من على ارتفاع ما يقارب 1700 مترا عن سطح البحر، إلى خزان عمشكي على ارتفاع 1200 متر، ومنه إلى أحياء المدينة الأقل ارتفاعا، مما يتيح جر المياه من المنبع إلى أحياء بعلبك بواسطة الجاذبية من دون الحاجة الى الطاقة الكهربائية والمولدات.

أضاف: إننا من موقع المسؤولية نوضح أن في مدينة بعلبك 14 بئرا تديرها مؤسسة مياه البقاع، لكن عندما تعثرت الأمور مع المؤسسة نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، وتوقف الجباية وتردي أوضاع المالية العامة في الدولة، وصلنا إلى مرحلة عجز المؤسسة عن إدارة هذه المنشآت، وهي بحاجة إلى التمويل، فتواصلنا مع المعنيين في مؤسسة مياه البقاع، للاطلاع على المصاعب التي ينبغي ان يتم تذليلها لحل مشكلة المياه في بعلبك، فكان الجواب بأنه يوجد في بعلبك 24000 وحدة سكنية وعدد الوحدات التي يمكن للمؤسسة تزويدها بالمياه في المدينة 18 ألف وحدة، وأن ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية غير موصولة بشبكات المياه نتيجه تزايد العمران من جهة، وعدم تقديم المواطنين طلبات اشتراك بالمياه، وعدم قدرة المؤسسة على مد شبكات جديدة.

وردا على سؤالنا عما يحول دون ضخ المياه إلى أحياء مدينة بعلبك، كانت الإجابة أن المؤسسة في ظل انقطاع الكهرباء غير قادرة على تشغيل المولدات التي تحتاج إلى كمية 25 ألف ليتر مازوت شهريا، أي ما قيمته أكثر من 25 ألف دولار كل شهر، والعمال غب الطلب كانوا يعانون من مشكلة انتهاء عقد عملهم التشغيلي وتوقف رواتبهم، وأن هناك الكثير من الأعطال الطارئة على المولدات والمعدات تحتاج إلى صيانة، فقلنا للمؤسسة وللعمال نحن سنتحمل هذه المسؤولية خدمة لاهل بعلبك. لذا وتابع: من موقعنا كحزب الله ندعم مؤسسة مياه البقاع بمادة المحروقات، وإذا توقفنا عن تأمين هذا الدعم عنها تنقطع المياه التي هي حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، وأنتم يا أهلنا في بعلبك تستحقون هذه الخدمة ونحن إلى جانبكم، ومن واجبنا أن نقوم بهذا العمل. لكن أقول لمن يوجهون الانتقادات غير المحقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي لديه ما يقدمه لهذه المدينة فليبادر بالوقوف إلى جانب اهلها، وإن كان ليس لديه ما يقدمه فلا يقطع سبيل المعروف. نحن نعتبر أنفسنا جزءا من المعنيين عن هذه المنطقة، ويجب أن نقوم بخدمة أهلنا، فهذا واجب علينا ان نؤديه بكل ما نمتلك من قدرات.

وتوجه النمر إلى أهل البقاع، فقال: وعدناكم بأن نقف إلى جانبكم يا أشرف الناس، وفي هذا المجال نحن ندعم 75 بئرا في منطقة البقاع بالمحروقات لتشغيلها وإيصال المياه إلى البلدات والقرى البقاعية، كما ندعم المؤسسات والإدارات العامة بالمحروقات والمساعدات لتبقى مستمرة في عملها وتقدم الخدمات للناس، لنعزز صمود أهلنا في بلداتهم، ونحن حاضرون لتقديم كل ما يلزم لنزرع الطمأنينة في قلوبكم وقلوب أطفالكم.

وختم: نحن لا ندعي أننا نستطيع أن نحل كل المشاكل ولكننا نستطيع أن نخفف من حدتها، ونحن جندنا أنفسنا لأن نكون إلى جانبكم ونقدم لكم ما نستطيع لنتجاوز معا هذه المحنة، ونحن حاضرون على الدوام لنكون في خدمتكم، ونجسد هذا الوعد بالتقديمات وبما نقوم به على أرض الواقع ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.