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مقاومة الضفة ونٌذر الانتفاضة

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

تتابع الضفة والقدس المحتلتان نضالهما المقاوم في مواجهة الاحتلال الذي يحاول احتواء تصاعد عمليات المقاومين النوعية وكان آخرها عملية القدس باعتداءات متكررة على مناطقها كانت محصلتها مواجهات في جنين ومخيمها فجرا أدت الى استشهاد مقاومين واعتقال آخرين.

العالم - مع الحدث

  • بأي حال يعيش الاحتلال هاجس الرعب في القدس والضفة المحتلتين؟
  • كيف سيرد المقاومون على سقوط الشهيدين في جنين ومخيمها؟
  • لماذا بقي شبح عملية القدس المزدوجة مخيم فوق رؤوس الصهاينة؟
  • هل تتحول عمليات المقاومين إلى انتفاضة جديدة على الاحتلال؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا، المتابع للشأن الاسرائيلي نهاد ابوغوش، علي شيشنية ابو حسن القيادي في اللجان الشعبية.

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