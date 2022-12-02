مقاومة الضفة ونٌذر الانتفاضة

العالم - مع الحدث

بأي حال يعيش الاحتلال هاجس الرعب في القدس والضفة المحتلتين؟

كيف سيرد المقاومون على سقوط الشهيدين في جنين ومخيمها؟

لماذا بقي شبح عملية القدس المزدوجة مخيم فوق رؤوس الصهاينة؟

هل تتحول عمليات المقاومين إلى انتفاضة جديدة على الاحتلال؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا، المتابع للشأن الاسرائيلي نهاد ابوغوش، علي شيشنية ابو حسن القيادي في اللجان الشعبية.