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اليوم الثاني عشر من كأس العالم - ألمانيا تودع المونديال

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

لم يتبق سوى يوما واحداً فقط على انتهاء مباريات دور المجموعات من هذه البطولة، إذ تم حتى الآن تحديد مصير الفرق الإثنتي عشرة التي ستتأهل إلى المرحلة التالية من مونديال الفين واثنين وعشرين

العالم - فار

مع نهاية اليوم الثاني عشر من منافسات المونديال، تم تحديد أربع فرق أخرى نجحت في الحصول على بطاقات التأهل للمرحلة التالية والعبور من دور المجموعات، فيما يترقب عشاق الساحرة المستديرة المنتخبات الأربعة الأخيرة التي ستنضم إلى باقي أعضاء هذه المجموعة خلال الساعات ألاربع والعشرين المقبلة، على الرغم من أن صعود البرازيل والبرتغال قد بات مؤكداً بالفعل.

في المجموعة السادسة فشلت بلجيكا في تسجيل أي هدف أمام كرواتيا وانتهت مباراتهما بالتعادل السلبي، ليخرج المنتخب الثاني في تصنيف الفيفا اي بلجيكا من منافسات البطولة، فيما تأهل منتخب كرواتيا بصفته الفريق الثاني إلى المرحلة التالية.

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وفي المباراة الأخرى من هذه المجموعة، فاز المغرب على كندا التي تم إقصاؤها مسبقا بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتقدم منتخب أسود الأطلسي إلى المرحلة التالية مع إحرازه صدارة المجموعة السادسة.

وقبل دقائق قليلة انتهت أيضا مباريات المجموعة الخامسة. مجموعة تم متابعة مبارياتها بحساسية شديدة. والمواجهة بين اسبانيا واليابان والتي انتهت بخشارة إسبانيا بهدين مقابل هدف واحد.

وفي المباراة الأخرى بهذه المجموعة تمكن الألمان من هزيمة كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين وخرجوا من المونديال مع أربع بطولات في سجلهم بهذه المسابقات.

لكن اليوم الأخير من مباريات دور المجموعات فسيشهد تحديد قائمة الفرق المتأهلة لدور الستة عشر بشكل كامل. مع انطلاق مواجهات المجموعتين السابعة والثامنة. أولاً، ستلعب كوريا الجنوبية ضد البرتغال وغانا ضد أوروغواي، وفي الساعات الأخيرة من مساء يوم الجمعة، ستلعب الكاميرون ضد البرازيل وصربيا ضد سويسرا.

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