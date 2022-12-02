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قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا

قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

اشار نائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال بابك بلوج إلى التطور والتقدم الكبير في معدات الجيش في البحر والمياه المفتوحة، معلنا ان غواصات ثقيلة جدا ستنضم قريبًا إلى القوة البحرية.

العالم - ايران

وأضاف الأدميرال بلوج في كلمته خلال مراسم صلاة الجمعة في قم هذا الأسبوع: إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمر بعملية مشرفة وقوية في مجال الدفاع عن الحدود المائية والتأثير في التطورات الإقليمية والدولية.

وقال: بعد الحرب (المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد ايران)، تضمن جدول اعمال هذه القوة العسكرية الحفاظ على الوضع القائم والمنظومات وتوفير المعدات بأحدث المعارف وتصميم وبناء سفن جديدة.

وفي اشارة الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بخصوص البحرية الاستراتيجية للجيش قال: الحصول على النفط باعتباره اهم مصدر للطاقة والتنافس السياسي والاقتصادي الناتج عنه بين الدول المختلفة واهمية المضائق البحرية واستمرار وجود ناقلات النفط في المياه المفتوحة وضمان أمن البحر وتعزيز الدبلوماسية البحرية وتطوير الاتصالات البحرية مع الدول المجاورة والوجود المشرف في العلاقات البحرية، هي من بين مكونات القوة الإستراتيجية لجيش جمهورية إيران الإسلامية.

وقال: سيتم الاعلان قريبا للشعب عن الأخبار والأحداث الباعثة على الفخر حول اقتدار القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الایرانية في المياه المفتوحة وإنجازاتها.

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