الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-12-2022

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-12-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللبنانيون يترقّبون تداعيات الدولار الجمركي الجديد ومسؤلون يطمئنون المواطنين

الرئيس الموريتاني يزور روما للمشاركة في منتدى الحوارات

الشيخ دعموش: الفائز الأكبر في ‏مونديال قطر هو فلسطين

خطیب جمعة طهران: الشعب الایرانی حول تهديدات المتغطرسین إلى فرص

الصين تتهم الولايات المتحدة بإثارة الفوضى في جميع أنحاء العالم

برلماني ايراني: الارهابيون يطلقون النار على المواطنين ومدافعي الامن