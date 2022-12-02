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خطیب جمعة طهران: الشعب الایرانی حول تهديدات المتغطرسین إلى فرص

خطیب جمعة طهران: الشعب الایرانی حول تهديدات المتغطرسین إلى فرص
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال خطيب صلاة الجمعة بطهران في إشارة إلى موقف إيران ضد القوى المتغطرسة ان الشعب الايراني حول كل تهديدات المتغطرسين إلى فرص.

العالم - ايران

وقال خطيب صلاة الجمعة بطهران حجة الإسلام كاظم صديقي للتقوى بركات كثيرة، وكل الخير في التقوى، وله جذور إلهية. لقد علمتنا تعاليم القرآن الكريم بوضوح أنه إذا كانت للأمة تقوى، فإن الله سيحل مشاكل حياتهم ويوفر وسيلة لفك عقدة الحياة. مضيفا من الأمور التي تساعد على التقوى الإلهية ضبط اللسان.

وقال آية الله صديقي: إن الشعب الايراني واجه الفتن وأعمال الشغب الخطيرة منذ 43 عامًا، وخاض حربًا عالمية، وفي فترة من التاريخ كانت كل قوى العالم ضد هؤلاء الناس، لكن هذه الأمة لم ترضخ، ووقفت تحت راية ولاية الفقيه.

يتبع..

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خطیب جمعة طهران: الشعب الایرانی حول تهديدات المتغطرسین إلى فرص

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