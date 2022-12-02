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مصدر امني للعالم: متزعم داعش الذي اعلن مقتله قبل يومين هو ذاته عبدالرحمن العراقي الذي قتل الشهر الماضي بعملية للجيش السوري بريف درعا

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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