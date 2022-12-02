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قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العين بالبلدة القديمة في نابلـس

قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العين بالبلدة القديمة في نابلـس
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، حي رأس العين قرب البلدة القديمة بنابلس بالضفة المحتلة.

العالم - الاحتلال

وصرحت مصادر محلية في فلسطين المحتلة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العين وحاصرت منزلًا قرب مدرسة ظافر المصري قرب البلدة القديمة بنابلس.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من المنزل المحاصر بالبلدة القديمة، بعد اشتباكات مع مقاومين في المنطقة.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين قوات الاحتلال في كروم عاشور ومحيط البلدة القديمة بنابلس.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة تواجدت قرب مدرسة عمر بن العاص بالبلدة القديمة بنابلس.

وقال الهلال الأحمر:"إنه تم إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الرأس والصدر، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس".

وأفاد شهود عيان من المنطقة، بوصول تعزيزات عسكرية جديدة لجيش الاحتلال الصهيوني عبر حاجز "حوارة" جنوب نابلس.

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