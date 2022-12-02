روسيا تعلن عن استعدادها لاستضافة لقاء بين إردوغان والأسد

العالم - روسيا

وأضاف أنّ موسكو "مستعدة لعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد".

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن نعبّر دائماً عن استعدادنا، ولكن حتى الآن لم يتم القيام بأي عمل ملموس على المستوى السياسي. حتى الآن، لا يوجد مثل هذه الخطط".

وتابع: "كل شيء يعتمد على رغبات الأطراف، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد. إذا طلب البلَدان منا الوساطة، وكان لشركائنا في أنقرة ودمشق مثل هذه المصلحة، فسنرد بالطبع بالإيجاب".

وحذّر الكرملين تركيا، في وقت سابق، من "زعزعة الاستقرار" في شمال سوريا عبر غاراتها، مؤكداً أنّ ذلك "قد يأتي بنتائج عكسية ويزيد تعقيد الوضع الأمني".

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، قبل أيام، إنّ "العملية العسكرية في شمال سوريا ضد التنظيمات الإرهابية قد تنطلق في أي وقت"، مشيراً إلى أنّ تركيا تدعو إلى "إبعاد قوات قسد من حدودها نحو 30 كيلومتراً".

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في وقت سابق، إنّ "العمليات العسكرية في شمال سوريا والعراق ستتواصل حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية".