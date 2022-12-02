مصري يفوز بجائزة 'عبد الحميد شومان' عن تطبيقات الزراعة دون تربة

العالم- مصر

ونقلت مصادر اعلامية عن الباحث المصري قوله إن الجائزة "تدفعه لتحقيق مزيد من الإنجاز العلمي للمساعدة في تحسين حياة البشر".

جاء الإعلان عن الفائزين بجوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، ومقرها الأردن، نهاية الأسبوع الجاري، حيث حصل على الجائزة هذا العام 17 باحثا من مختلف الجنسيات العربية، وسيقام حفل تسليم الجوائز في الأردن يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن جوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، تعتبر أحد أبرز الجوائز على مستوى الباحثين العرب، وهي أول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي، وتهدف إلى دعم الباحثين العرب في المجالات المختلفة.

شملت جائزة هذا العام 6 مجالات وهي العلوم الطبية والصحية ومجال علوم الهندسة والعلوم التكنولوجية والزراعية، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية والعلوم الأساسية ومجال العلوم الإدارية والاقتصادية، بإجمالي 12 موضوعا مختلفا.

يذكر أن المصري محمد أبو السعود محمد، الحاصل على جائزة شومان في الزراعة، هو وكيل الإرشاد والتدريب بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة المصرية، وقد حصد الجائزة عن موضوع "نظريات وتطبيقات في الزراعة بدون تربة".