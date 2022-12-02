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السوداني يتسلم دعوة رسمية لزيارة برلين

السوداني يتسلم دعوة رسمية لزيارة برلين
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، مع السفير الالماني مارتن ييغر تطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان "السوداني استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر، وسلّم اليه دعوة رسمية لزيارة برلين، وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة".

وأكّد السوداني "أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد، ودعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد".

من جانبه، أكّد ييغر "حرص الحكومة الألمانية على توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل".

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