آثار السيول في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدّة

العالم- السعودية

وأضاف الحساب" ما زالت آثار السيول في جدّة.. والبارحة، في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدّة، صعدت على الركح نجمات بألبسة وأزياء مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وعادات السعوديين.. بعضهن بسيقان عارية.. وبعضهن بصدور على الطريقة الغربية.. حفل يترجم بعض أوجه رؤية محمد بن سلمان 2030".

يذكر أنه نشر الناشط السعودي "عبد الله السالمي" صورة على تويتر للسيول التي جرفت السيارات وقطعت العديد من الطرق الرئيسية وأغرقت مباني حكومية ومناطق سكنية عدة وكل ذلك في ظل عجز شبه كامل من السلطات على التعامل مع الكارثة الطبيعية.

وكتب "عبد الله السالمي" تعليقا على الصورة "من سيعوض المواطنين في #جده عن ممتلكاتهم التي تضررت جرى السيول اذا كان النظام السعودي لم يعوضهم اصلاً عن البيوت التي قام بهدمها وتشريد اهلها"!