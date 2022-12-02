استقبال الأسير المحرر 'حمزة العولقي' بذمار اليمنية

العالم- اليمن

وخلال الاستقبال، أشاد المحافظ البخيتي بـ"مواقف الأسرى وكافة أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان".

وأكد "اهتمام القيادة الثورية المجلس السياسي الأعلى بالإفراج عن كافة الأسرى ومتابعة المفقودين ورعاية الجرحى وأسر الشهداء، مثمنا جهود لجنة شؤون الأسرى".

ولفت إلى أن "معظم الأسرى المفرج عنهم من مأرب تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب والحرمان من أهم الاحتياجات الأساسية"، مبينا أنه" عندما يتحقق النصر بإذن الله تعالى ستنتهي كل معاناة الشعب اليمني".

من جانبه عبر الأسير المفرج عنه عن "الشكر لمتابعة الإفراج عن الأسرى والاهتمام بأوضاعهم"، مؤكدا "مواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر".