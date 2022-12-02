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بدمٍ بارد..

شاهد.. الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا في بلدة حوارة جنوبي نابلس

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، النار صوب شاب فلسطيني في بلدة حوارة.

العالم - الاحتلال

ووثق المواطنون الفلسطينيون عملية إعدام الشاب الفلسطيني من مسافة صفر، إذ كان جندي "إسرائيلي" يُمسك بالشاب في محاولة لاعتقاله إلا أن الشاب حاول الافلات منه ووقع صدام بينهما.

وأظهر الجندي "الإسرائيلي" مسدسه وقام بإطلاق النار صوب الشاب من مسافة صفر.

وفي السياق ذاته فقد زعمت وسائل إعلام عبرية أن مجندة "إسرائيلية" أصيبت بعملية طعن قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، إلا أن مقطع الفيديو يفند ما تدعيه وسائل الاعلام.

ووفق الهلال الأحمر، لا تزال قوات الاحتلال تمنع سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصاب والتعامل معه.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اختطفوا الشاب المصاب في حوارة، دون وجود معلومات مؤكدة حول مصيره.

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