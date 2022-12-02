الصين: تهريب أمريكا للنفط والحبوب من سوريا 'غير شرعي'

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "تمركز قوات أمريكية في سوريا وتهريبها للنفط والحبوب من سوريا هو غير قانوني".

وجاءت تعليقات ليجيان ردا على تقارير بأن "القوات الأمريكية أرسلت أمس الخميس 54 ناقلة نفط محملة بالنفط من شمال شرق سوريا إلى قواعدها في شمال العراق، في أحدث شحنة من النفط السوري المسروق يتم تسليمها"، وفقا لما ورد على موقع وزارة الخارجية الصينية.

وعلّق تشاو ليجيان: "لقد لاحظت التقارير ذات الصلة، وورد أن بعض السوريين قالوا إن ما فعلته القوات الأمريكية يجعلهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في الشتاء".

كما استشهد ليجيان ببيانات رسمية من الحكومة السورية، تفيد بأن أنشطة التهريب الأمريكية بين عامي 2011 والنصف الأول من عام 2022 كلفت سوريا أكثر من 100 مليار دولار من الخسائر.

وقال مؤكدا إن "تمركز القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني، وتهريب أمريكا للنفط والحبوب من سوريا غير قانوني، كما أن الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا غير قانوني".

وأضاف تشاو أن "أمريكا تواصل انتهاك القوانين والقواعد الدولية، ومع ذلك تزعم أنها نصيرة لما تسميه "النظام الدولي القائم على القواعد"، متابعا أنه "عندما تتحدث الولايات المتحدة عن "القواعد"، فإنها غالبا ما تحاول فقط إيجاد ذريعة لخدمة مصلحتها وإدامة هيمنتها".

وفي شهر أغسطس/ آب، أعلنت سوريا خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته والبالغة 107.1 مليارات دولار.