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وقفة قبلية تنديدا بجرائم العدوان بالبيضاء اليمنية

وقفة قبلية تنديدا بجرائم العدوان بالبيضاء اليمنية
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء مديرية مدينة البيضاء اليمنية، اليوم الجمعة وقفة قبلية تنديدا باستمرار جرائم العدوان والحصار، والتأكيد على مواصلة الصمود ورفد الجبهات.

العالم- اليمن

وفي الوقفة بحضور وكيل محافظة البيضاء محمد الوحيشي وامين محلي مدينة البيضاء صادق القاضي وقيادات تنفيذية وأمنية، اشار وكيل المحافظة للوحدات الادارية عبدالله الجمالي، إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار في ظل صمت المجتمع الدولي، ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهته ومنعه من نهب ثروات الوطن.

من جانبه أكد مدير مديرية مدينة البيضاء احمد الرصاص "صمود وثبات أبناء وقبائل البيضاء في مواجهة العدوان ومرتزقته، ودعم وتأييد العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لحماية الثروة النفطية ومنع العبث بها من قبل قوى الاحتلال".

فيما أكدت العديد من الكلمات الوفاء لدماء الشهداء والسير على دربهم حتى النصر .

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