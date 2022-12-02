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الخارجية الايرانية: على العالم أن يبدي ردة فعله تجاه استشهاد الفلسطيني عمار حمدي مفلح برصاص مباشر من جندي صهيوني أمام الملآ العام

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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