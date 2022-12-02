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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الخارجية الايرانية: مدعو حقوق الانسان لا يستنكرون جرائم الصهاينة المتكررة ولا يشكلون لجان لتقصي الحقائق حول هذه الجرائم
الخارجية الايرانية: على العالم أن يبدي ردة فعله تجاه استشهاد الفلسطيني عمار حمدي مفلح برصاص مباشر من جندي صهيوني أمام الملآ العام
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يستنكر الهجوم المسلح على السفارة الباكستانية في كابول
وزير الخارجية الايراني يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة القضايا ذات الاهتمام المشتركة
استشهاد فلسطيني برصاص جندي اسرائيلي في بلدة حوارة بالضفة الغربية
رويترز: قتلى وجرحى في هجوم وقع قرب مقر الحزب الاسلامي بالعاصمة الافغانية كابول
مصدر امني للعالم: متزعم داعش الذي اعلن مقتله قبل يومين هو ذاته عبدالرحمن العراقي الذي قتل الشهر الماضي بعملية للجيش السوري بريف درعا
رويترز: وزارة الدفاع الروسية تعلن اجراء اختبار لصاروخ جديد مضاد للقذائف اطلق من منظومة دفاعية في كازاخستان
رويترز: متحدث "قوات سوريا الديمقراطية" يعلن وقف جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع اميركا بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها
مصادر فلسطينية: بعد محاصرتها لأحد المنازل في مدينة نابلس قوات العدو الصهيوني تنسحب بعد اعتقالها شابا فلسطينيا
الخارجية الايرانية: مدعو حقوق الانسان لا يستنكرون جرائم الصهاينة المتكررة ولا يشكلون لجان لتقصي الحقائق حول هذه الجرائم
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.