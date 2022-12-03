مونديال قطر.. نهاية مباريات مرحلة المجموعات

العالم - فار

وشاهد عشاق كرة القدم منافسات خلال هذه المرحلة انتصارات مريرة لبعض الفرق وعودة مبهرة لفرق أخرى.

أولى المباريات شهدت تغلب منتخب أوروغواي على غانا بنتيجة هدفين نظيفين. لكن هذه النقاط الثلاث لم تنجح في إبقاء هذين المنتخبين اللذين تم إقصاءهما من منافسات البطولة.

أما المباراة الثانية من المجموعة الثامنة فقد شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن نجحت كوريا الجنوبية في هزيمة البرتغال، فيما استطاع الفريقان التأهل معاً الى المرحلة التالية.

وبهذا الفوز أصبحت كوريا الجنوبية ثالث منتخب آسيوي يتأهل للدور الإقصائي.

وفي سياق مباريات المجموعة السابعة وتغلب منتخب الكاميرون علی منتخب البرازيل بهدف واحد.

أما المباراة الأخيرة من دور المجموعات فكانت المواجهة بين صربيا وسويسرا حيث انتهت بنتيجة 2-3 لصالح سويسرا.

ومع اختتام دور المجموعات تنطلق وابتداء من يوم السبت مباريات دور الستة عشر بمباراتين هامتين تعدان بمزيد من الإثارة في أكبر حدث رياضي عالمي. وستتاح لكل الفرق فرصة واحدة للتأهل إذ سستم في كل مباراة تحديد إحدى الفرق التي ستنال بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

وفي المباراة الأولى، سيواجه المنتخب الهولندي، المنتخب الأميركي الشاب.

أما المباراة الثانية من الدور الإقصائي فسيواجه خلالها ميسي ورفاقه لاعبو أستراليا.

واستضافت برنامج فار علی قناة العالم اللاعب الايراني السابق، مصطفی أفخمي لبحث تفاصيل المباريات.

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