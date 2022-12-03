رويترز تزعم: الأسد يرفض عقد لقاء ثلاثي مع أردوغان وبوتين

العالم ـ سوريا

وأضافت رويترز أن مصدرين تركيين، أحدهما مسؤول كبير، قالا إن سوريا ترجئ الأمر فحسب، وإن الأمور تسير في طريقها نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف بين الأسد وأردوغان.

وذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على موقف سوريا من المحادثات المحتملة قولها إن الأسد رفض اقتراحا لمقابلة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مصدران إن دمشق تعتقد بأن مثل هذا الاجتماع قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من 3.6 ملايين لاجئ سوري من تركيا.

وقال أحدهما "لماذا نمنح أردوغان نصرا مجانيا؟ لن يحدث أي تقارب قبل الانتخابات"، مضيفا أن سورية رفضت أيضا فكرة عقد اجتماع لوزيري الخارجية.

وقال المصدر الثالث، وهو دبلوماسي مطلع على الاقتراح، إن سورية "ترى أن هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم يأت بشيء ملموس، وما يطالبون به الآن هو الانسحاب الكامل للقوات التركية".

وقال المسؤول التركي الكبير إنه من الممكن اللقاء بين الأسد وأردوغان "في المستقبل غير البعيد". ومضى المسؤول يقول "بوتين يمهد ببطء لذلك.. ستكون (الخطوة) بداية تغيير كبير في سورية وستكون لها آثار إيجابية للغاية على تركيا. ستستفيد روسيا أيضا... نظرا لأنها مشغولة في العديد من المناطق".