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شاهد.. جنين؛ رمز الوحدة الفلسطينية ضد الاحتلال

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشف الناشط السياسي الفلسطيني مجاهد السعدي ان الوحدة الاجتماعية في جغرافيا جنين، أصبحت هاجساً امنياً يؤرق الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وقال السعدي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان جنين لها خاصية معينة بالوحدة الاجتماعية والفصائلية، فمن قاتل عام 2002 هم ابناء القسام وأبناء كتائب شهداء الاقصی واليوم من كان يوزع الذخيرة والاموال علی مجاهدين القسام وفتح هو محمد السعدي.

وأوضح ان السعدي كان في كتيبة جنين منذ انطلاقها قبل عامين وهي التي تحتوي عشرات المسلحين من أبناء الجهاد الاسلامي وسرايا القدس و قد حصلوا علی بنادقهم التي شروها من أبناء حركة فتح ومن فتح ابوابه للمجاهدين هم من أبناء فتح.

وأشار الی استشهاد نعيم الزبيدي الی جانب محمد السعدي، مؤكداً ان نعيم، هو ابن عم زكريا الزبيدي والذي خرج في عملية نفق الحرية ووالده جمال زبيدي وهو أحد القيادات المركزية للجبهة الشعبية في شمال فلسطين المحتلة.

وأكد ان هذه العائلة تحمل جميع ألوان العلم الفلسطيني من فتح والجهاد الاسلامي وغيرها وهذا ما يقلق الاحتلال الاسرائيلي.

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