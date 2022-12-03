إستغلال المونديال للتأليب ضد إيران

العالم - إنقلاب الصورة

لكن هذا الغرب الجماعي بما أن المونديال جرى لأول مرة في دولة عربية وإسلامية جاء يحمل معه بذور الكراهية والعنصرية والحقد والاستغلال الفاضح، لكي يزرع هذا النوع من الكراهية بدل أن يكون هذا الأمر مناسبة للتلاقي بين الناس والشعوب.

وجاء الغرب ليستهدف إيران.. ليشتري مرتزقة ويستغل هذه المناسبة كل انواع الحقد والكراهية تجاة ايران، بشكل فاضح وبشكل ملموس وبالحقائق، ومنها زرع المرتزقة على أنهم ضد إيران أو يهتفون ضد إيران.. فيما هم ليسوا من الإيرانيين.

العقل الإبليسي الذي يتحرك به الغرب لاستغلال المناسبة الاستهداف إيران وصل إلى حد أنهم يأتون بأناس ليسوا إيرانيين ليقفوا ضد إيران ويصوروا بالموبايل.. حيث يطلع لهم شخص ويكشف ويقول لهم أنتم لستم إيرانيين ولا شأن لكم بإيران.

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