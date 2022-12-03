أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 03 دیسمبر 2022

خراسان ..

محافظة كردستان وتحقيق مطالبات تعود لثماني سنوات .. مشروع ضخم لإيصال المياه العذبة

ايران ..

بايدن وماكرون يؤكدان ثانية في بيان مشترك دعمهما للإضطرابات وأعمال الشغب بايران

سياست روز ..

الخارجية .. أجراس الخطر تدق للكيان الصهيوني, أزمات داخلية وتنامي المقاومة وكراهية العالم له

عصر ايرانيان ..

تقرير لصندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الركود الإقتصادي والفقر في القارة الأوروبية

قدس ..

قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي بأفغانستان ينجو من محاولة إغتيال بإنفجار قنبلة بمسجد

كيهان..

مظاهرات بالبحرين ترفع الأعلام الفلسطينية تنديدا بزيارة مرتقبة لرئيس الكيان الصهيوني للمنامة

جوان..

ديميتري ميدفيديف يصف الإتحاد الأوروبي بالولاية الحادية والخمسين لأمريكا

ابرار..

الرئيس الفنزويلي .. بعد التفاوض مع أمريكا سنفتح أبواب الحوار مع قوى المعارضة

آفتاب يزد ..

روسيا تتحدث عن بذل مساع لتنظيم لقاء ثنائي بين الرئيسين أردوغان وبشار الأسد

آرمان امروز ..

البطاقات البيضاء تستعرض قوتها في لبنان .. فشل ثامن جلسة برلمانية لإنتخاب رئيس للجمهورية

مردم سالاري ..

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على لائحة تحظر القيام بإضرابات في قطاع السكك الحديدية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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آرمان امروز ..

صحيفة آرمان امروز كتبت في مقالها ( تركيا تريد إقتطاع تنازلات من أمريكا )..صعدت القوات التركية من غاراتها وقصفها المدفعي لمناطق بشمال سوريا وشمال العراق ايضا بذريعة الانفجار الارهابي الذي وقع باسطنبول الشهر الماضي .

وتلوح تركيا بقرب شن عملية برية واسعة بشمال سوريا ضد تنظيمات كردية مسلحة وربما بشن عمليات برية في شمال العراق ايضا . وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اشار لمباحثات هاتفية مع نظيره الامريكي بهذا الشأن, ان ..تصريحات وزير الدفاع التركي بشأن الموقف الأمريكي عكست رغبة أنقرة بإقتطاع إمتيازات من واشنطن مقابل تجميد العملية البرية.

فهذا المسؤول التركي دعا امريكا والناتو بشكل عام لوقف دعم التنظيمات الكردية المسلحة في شمال سوريا ونوها لضرورة اعتبارها تنظيمات ارهابية كما اشار ضمنيا لعزم تركيا على اقامة حزام امني بعمق الاراضي السورية .

ولكن هذا ليس كل ما تريده تركيا مقابل عدم القيام بعملية برية وحسب محافل سياسية تركية ومراقبين في العالم , فانقرة تخطط لاستخدام موضوع العمليات البرية في شمال سوريا وشمال العراق ايضا كورقة ضغط على القوى الغربية لضمان تاييدها ربما بشأن مشاريع الغاز التركية بالبحر المتوسط و صفقة الطائرات المجمدة مع امريكا وقضايا اخرى .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( حلف الناتو ينكث بوعده ).. عارضت رومانيا مشاركة اوكرانيا ولو كمراقب في اجتماع وزراء خارجية بلدان حلف الناتو في بخارست مؤخرا ,كما لم يدرج هذا الاجتماع موضوع انضمام اوكرانيا في جدول اعماله رغم كل وعود الناتو لكييف في هذا السياق .

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أكد ضمنيا وجود معارضة داخلية بالحلف لإنضمام أوكرانيا بالقول إن العضوية تتطلب موافقة جماعية.

انى هذه التطورات تعكس وجود تردد واضح لدى الناتو بشأن انضمام اوكرانيا في ظل التحذيرات الروسية من مغبة توسع الناتو نحو الشرق فهناك بلدان بالناتو ترى انه كان بالامكان تفادي نشوب الحرب باوكرانيا باخذ الهواجس الروسية بعين الاعتبار بصورة جدية .

مردم سالاري ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( ثلاثمائة مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية ) كتبت صحيفة مردم سالاري..هذا ما جاء في التقرير السنوي للامم المتحدة حول المساعدات الغذائية في العالم لعام 2023 .

ويقول التقرير .. سيصل عدد الذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية في العالم الى 339 مليون شخص عام 2023 وهذا الرقم يعكس نسبة زيادة تصل الى 24 % عن عدد الذين احتاجوا لدعم غذائي في العالم هذا العام .

ويقول هذا التقرير الدولي ان خمسة بلدان تتصدر قائمة دول العالم التي تحتاج لمعونات غذائية بسبب الحروب والتغييرات المناخية والصراعات الداخلية وهي افغانستان واثيةبيا والسودان الجنوبي والصومال وهايتي .

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في مقال ( الأخوة الإخوانية ) المرفق بعلامات تعجب كبيرة .. المصالح لها الاولوية على المبادئ والايدلوجيات دائما بالنسبة لتركيا , وهذا ما ثبت تماما بتحرك قوى الامن التركية لفتح تحقيقات في نشاطات المعارضين المصريين من اعضاء الاخوان المسلمين المقيمين بتركيا رغم ان حزب العدالة والتنمية الحاكم بانقرة حزبا اخواني الميول بدوره . هذا التطور يأتي بعد لقاء الرئيسين التركي والمصري على هامش مراسم افتتاح مسابقات كأس العالم لكرة القدم بقطر.

إن تركيا لن تتردد في التضحية بعلاقاتها الأيديولوجية الإخوانية لصالح إعادة جسور العلاقات مع مصر وتوطيدها مع السعودية والإمارات وهذا هو ما يحدث اليوم بالضبط في ظل تلهف اردوغان على استئناف العلاقات مع مصر لكسب تاييدها بشأن قضايا الغاز بالبحر الابيض المتوسط مقابل اليونان وقبرص وكذلك لدخول السوق المصرية الكبيرة. وبالطبع اردوغان الذي يرفع شعارات دعم القضية الفلسطينية يندفع في نفس الوقت لتوطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني والى حد استضافة رئيس هذا الكيان وارسال برقيات تعزية بمصرع صهاينة بعمليات المقاومة الفلسطينية .

افتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في الشأن الباكستاني في مقالها ( فشل رهان باكستان على طالبان الأفغانية) للسيطرة على طالبان الباكستانية ..ثبت لاسلام ابادى اليوم ان رهانها الكبير على وصول حركة طالبان الافغانية للسلطة بكابول لم يضمن لها تحقيق هدفها باحتواء حركة "تحريك طالبان" وهي النسخة الباكستانية لطالبان .

إن باكستان تواجه اليوم خطر إستئناف تحريك طالبان عملياته المسلحة ضد الجيش وقوى الأمن بعد أن ألغت وقف إطلاق النار في الواقع الغت تحريك طالبان وقف اطلاق النار المبرم منذ اشهر مع حكومة اسلام اباد في تحرك يستهدف استغلال موقف حكومة شهباز شريف الضعيف مقابل المعارضة التي يتزعمها رئيس الوزراء المقال عمران خان . ان مشكلة الحكومة الباكستاني في هذالسياق يرتبط بوجود تيارات مختلفة بطالبان الافغانية بعضها مؤيد لحركة تحريك طالبان الباكستانية.