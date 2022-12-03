إيران وتحول الاحتجاج إلى أعمال شغب...السودان وخروج العسكر من المشهد السياسي!!

العالم - بانوراما

وأشار مجلس أمن الدولة في ايران، الى أن الاحتجاجات تحولت بعد فترة وجيزة ووصول مجموعات محترفة من مثيري الشغب بقيادة الإعلام السعودي البريطاني المعادي الى شغب وأعمال ارهابية طالت المراكز الأمنية والطبية والممتلكات العامة، ودور العبادة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية السودانية على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل الذي يؤسس لسلطة مدنية انتقالية.



وأعلنت قوى الحرية والتغيير جاهزية الأطراف السودانية لتوقيع الاتفاق على أن تعقبه مرحلة إكمال بعض القضايا لتأسيس الدستور الانتقالي، وإنشاء مؤسسات السلطة الانتقالية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.