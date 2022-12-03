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الاحتلال الأمريكي يعلق عملياته المشتركة مع "قسد" شمال سوريا

الاحتلال الأمريكي يعلق عملياته المشتركة مع
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعليق جميع العمليات المشتركة مع "قسد" ضد تنظيم “داعش” الإرهابي شمال سوريا.

العالم - سوريا

وأضافت حسما ذكر ""أسوشيتد برس" أن القوات الكردية "قسد" والأمريكية تواصل تسيير دورياتها والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين والسجون.

يذكر انه امس الجمعة أعلنت جماعة "قسد" المدعومة من واشنطن وقف جميع عمليات التنسيق مع التحالف الأميركي، وذلك بعد القصف التركي لمناطق سيطرتها.

ودعت قوات "قسد" روسيا الى اتخاذ مواقف أكثر حزما، وأن تطالب تركيا بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وحل الخلافات بالحوار لا بالحرب.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن المعركة ضد "الإرهابيين" شمالي سوريا ستستمر بشكل فعال وحاسم.

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