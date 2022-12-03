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مراسل العالم في سوريا: ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة من قبل البحرية الأمريكية وصلت إلى بانياس وبدأت تفريغ حمولتها

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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