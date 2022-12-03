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وصول ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري

وصول ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم في سوريا أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة من قبل البحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء بانياس السوري وبدأت تفريغ حمولتها.

العالم - سوريا

وأكد مصدر موثوق في قطاع النفط السوري وصول ناقلة نفط تحمل 700 ألف برميل إلى ميناء بانياس فجر اليوم، مضيفاً: إنه بدأ العمل على تفريغها فوراً وتحويلها إلى مصفاة بانياس للبدء بتكريرها ومن ثم نقل مشتقاتها خلال الأيام القليلة القادمة من المازوت والبنزين إلى المحافظات لتحسين الواقع الذي تأثر سلباً خلال الأيام الماضية بسبب قلة التوريدات وتخفيض الكميات المخصصة لمختلف القطاعات باستثناء المشافي والمخابز.

ورداً على سؤال حول بعض التسريبات التي تشير إلى توريدات جديدة قريباً بيّن المصدر أن نواقل جديدة ستصل خلال الفترة القادمة من دون أن يحدد موعداً لوصولها، وبدا متفائلاً بعدم التأخير.

واوضح وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بسام طعمة أن الناقلة كانت محتجزة منذ أشهر قرب اليونان وحالياً أصبحت في بانياس وهي قيد التفريغ الآن، أما بالنسبة لوصول نواقل جديدة فأكد طعمة أن العمل مستمر لتحقيق استقرار بالتوريدات بشكل دائم.

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