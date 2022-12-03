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بالوثائق.. تحرك نيابي في العراق لتشريع قانون لحظر "المثلية"

بالوثائق.. تحرك نيابي في العراق لتشريع قانون لحظر
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

قدم 25 عضوا في البرلمان العراقي، اليوم السبت، مقترح قانون يقضي بحظر الدعاية والنشر لـ"لمثلية" في البلاد.

العالم - العراق

وحمل مقترح القانون المقدم إلى رئاسة المجلس، تواقيع أولئك النواب.

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