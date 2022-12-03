الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي مواصلة دعم لبنان واللاجئين السوريين

العالم - لبنان

جاء ذلك عبر بيان، في ختام زيارة للمسؤول الأممي إلى لبنان استمرت 3 أيام.

وتعهد غراندي في بيان نشرته مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، "بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة".

وقال غراندي: "أناشد المجتمع الدولي بقوّة خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة. اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب ألا يُخفض الدعم المُقدم للبنان، سواء لدعم اللبنانيين الذين هم بحاجة إليه، أو لمئات الآلاف من اللاجئين الذين استضافوهم بسخاء لسنوات عديدة. يجب علينا ألا نلين وألا نيأس. يجب علينا الوقوف مع لبنان".

وأضاف: "يمر لبنان بأحد أصعب مراحله، وفي وقت يستمر فيه باستضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم. اللبنانيون واللاجئون يعانون على حد سواء بشكل كبير بسبب الأزمات المتعدّدة، الأمر الذي يدفع بالمزيد منهم إلى هاوية الفقر كل يوم".

وأعرب غراندي عن تقديره لـ "التزام لبنان المستمر بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين"، قائلا إن حكومة لبنان جددت "نداءها العاجل من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان. وأنا من جهتي أكّدت مجددا على التزام المفوضية بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة لتحقيق ذلك بالرغم من الوضع الصعب والمعقد".

وكان غراندي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار أحد مخيمات اللاجئين في بيروت.