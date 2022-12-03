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الجيش الجزائري يعلن عن إفشال "الاستراتيجيات الخبيثة" الإرهابية

الجيش الجزائري يعلن عن إفشال
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، اليوم السبت، إن بلاده بمواطنيها وجيشها انتصرت بمفردها على الإرهاب، وانها تمكنت من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة التي استهدفت كيان الدولة عن طريق الإرهاب.

العالم - الجزائر

وقال شنقريحة، في افتتاح أعمال ملتقى دولي حول”جيوسياسية التطرف: المنطلقات والتهديدات والتحديات وآليات المجابهة”: “لقد عانت الجزائر لعشرية كاملة من ويلات الإرهاب الدخيل، الذي هدد أركان الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري، وسلامة المجتمع وتجانسه وتماسك هويته، وخرب اقتصادها”.

وأضاف: ” لكن بفضل الله تعالى وبفضل رفض المواطنين للأجندات المتطرفة والإرهابية، وكذا تمسك الشعب بوطنه ونظامه الجمهوري، تمكنت الجزائر من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة، التي استهدفت كيان الدولة عن طريق الإرهاب”.

وتابع: ” نعم انتصرت الجزائر، بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها على الإرهاب لوحدها، وتمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها، سواء على المستوى العملياتي، أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية مُتكاملة ومتعددة الأبعاد”.

واعتبر شنقريحة، أن التطرف ظاهرة تاريخية تتميز بالتحور والتعقد، كما أنها تأخذ أشكالا تعبيرية مختلفة، وتقوم على منطلقات فكرية وعقائدية متباينة، حسب الزمان والمكان، لافتا أنها تشترك في بعض المُنطلقات القائمة على الاعتقاد الخاطئ بامتلاك الحقيقة، ورفض الآخر ونبذه، واتخاذ سلوكات تعبيرية بالخطاب أو بالأفعال القائمة على الكراهية، بل وحتى على العنف الذي قد يصل لحد الإرهاب.

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الجيش الجزائري يعلن عن إفشال "الاستراتيجيات الخبيثة" الإرهابية