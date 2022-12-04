شاهد.. غارات إسرائيلية على قطاع غزة والمقاومة تتصدا للعدوان

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر إخبارية، بأن طائرات الاحتلال أغارت على موقع للمقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر بأن الغارات طالت أرضا زراعية شرق مدينة رفح. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن سلاح الجو استهدف ورشة لتصنيع الأسلحة ونفقا لحركة حماس.



وتصدت المقاومة الفلسطينية، لعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

حيث أطلقت المقاومة صاروخين صوب موقع صوفا العسكري في إطار التصدي للعدوان.

وقالت المصادر: "إن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيرانها باتجاه الطيران الحربي في سماء القطاع".

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع للمقاومة بمدينة خانيونس، وأرضاً زراعية شرق رفح جنوب القطاع.

