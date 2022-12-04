الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إعدام عناصر من خلية مرتبطة بالكيان الصهيوني

إعدام عناصر من خلية مرتبطة بالكيان الصهيوني
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

تم صباح اليوم الاحد، تنفيذ حكم الاعدام بحق 4 من أعضاء عصابة على صلة بجهاز مخابرات الكيان الصهيوني.

العالم - ايران

وبحسب السلطات القضائية فقد حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على خلفية جرائم مثل ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد ، والمساعدة في الاختطاف وحيازة الأسلحة.

هذا واوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية في ايران انه في شهر يونيو من العام الجاري تم اعتقال شبكة من الاوباش والغوغائيين على صلة بجهاز مخابرات الكيان الصهيوني.

واوشح المركز الاعلامي ان أعضاء هذه العصابة ، قاموا وبتوجيه من ضباط مخابرات الكيان الصهيوني، بتوفير السلاح والقيام بعمليات خطف وتلقي أجورهم بالعملة الرقمية.

وبحسب ملف القضية ، فإن المتهمين لهم تاريخ من البلطجية وكان الأعضاء الرئيسيون في هذه العصابة على علم بأنهم يتلقون أوامر بأفعالهم من أشخاص خارج البلاد ، وفي مقابل تلقي أموال ، حاولوا زعزعة أمن البلاد.

روابط ذات صلة

قائد الشرطة الايرانية: لن نسمح بتعريض أمن الناس للخطر

نواب البرلمان يشيدون بوعي الشعب الايراني حيال الفتنة الاخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مَن المسؤول عن أراقت دماء الشعب الفلسطيني؟

شاهد.. هدوء حذر في غزة بعد مواجهات نارية مع الاحتلال

شاهد.. أين فلسطين في استمرار التطبيع التركي والعربي!؟

'كتائب القسام' لن تسمح للعدو بتغيير المعادلات

السعودية.. تفاصيل جديدة بشأن انقلاب القصر عام 2017

أحكام قتل تعسفية جديدة يصدرها 'القضاء السعودي'