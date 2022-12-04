إعدام عناصر من خلية مرتبطة بالكيان الصهيوني

العالم - ايران

وبحسب السلطات القضائية فقد حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على خلفية جرائم مثل ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد ، والمساعدة في الاختطاف وحيازة الأسلحة.

هذا واوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية في ايران انه في شهر يونيو من العام الجاري تم اعتقال شبكة من الاوباش والغوغائيين على صلة بجهاز مخابرات الكيان الصهيوني.

واوشح المركز الاعلامي ان أعضاء هذه العصابة ، قاموا وبتوجيه من ضباط مخابرات الكيان الصهيوني، بتوفير السلاح والقيام بعمليات خطف وتلقي أجورهم بالعملة الرقمية.

وبحسب ملف القضية ، فإن المتهمين لهم تاريخ من البلطجية وكان الأعضاء الرئيسيون في هذه العصابة على علم بأنهم يتلقون أوامر بأفعالهم من أشخاص خارج البلاد ، وفي مقابل تلقي أموال ، حاولوا زعزعة أمن البلاد.