مونديال قطر.. انجلترا والسنغال في مرحلة إقصاء الخاسر

العالم - الرياضة

وسيتأهل الفائز مباشرة الی دور الربع النهائي بينما الخاسر سيقصی من البطولة، لذا يسود معظم مباريات الأدوار الاقصائية من مباريات كأس العالم، الحذر والتركيز الشديد تجنباً للخروج من البطولة.

هذا وسيشهد استاد البيت بقطر مواجهة غيرعادية تحمل العديد من المعاني والمشاعر تلك التي ستجمع منتخبي انجلترا والسنغال ضمن مباريات دور الستة عشر للمونديال.

ولن تكون مهمة الانجليز بقيادة مديرهم الفني جارت ساوث غيت سهلة علی الاطلاق في مواجهة المنتخب الافريقي الملقب بأسود الترانجا الذي يحمل آمالاً كبری في مواصلة المشوار الی أبعد نقطة بالنسخة الحالية للمونديال.

وحجزت انجلترا مقعدها في ثمن النهائي بأداء مقنع في مبارتين ضد ايران، بنتيجة 6 مقابل هدفين والجولة الاخيرة ضد جارتها ويلز بثلاثية نظيفة وأقل اقناعاً في الجولة الثانية ضد الولايات المتحدة بنتيجة التعادل السلبي لتنتهي نتائج دور المجموعات بصدارة انجلترا للمجموعة الثانية.

من جهة اخری ورغم خيبة خسارتهم نجمهم المطلق ساديو ماني عشية انطلاق النهائيات بسبب الاصابة، نجح السنغاليون في حجز بطاقتهم الی الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 2002، بعد تجاوزهم خسارة افتتاحية أمام هولندا بنتيجة هدفين دون رد وبالفوز علی قطر المضيفة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم تسجيل الفوز علی الاكوادور بهدفين مقابل هدف واحد.