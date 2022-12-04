'حمد بن جاسم' يدين الممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني

العالم- قطر

وقال حمد بن جاسم في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل بارد، وتدمير وهدم للمنازل والممتلكات من قبل قوات الاحتلال، دون أي رد فعل أو إدانة أو احتجاج على الأقل سواء من العواصم العربية أو العالمية، يؤكد لي أن ما تقوم به "إسرائيل" يظل دائما بعيدا عن عقاب أو نقد".

ولفت بن جاسم في تغريدة أخرى، إلى أنه" وسط صمت دولي فإن الممارسات "الإسرائيلية" ستزيد بحق الشعب الفلسطيني، "وهذا هو ما يشجعها على المضي قدما في سياسات البطش وإراقة الدماء. ومع شعور "إسرائيل" الأكيد بأنها محصنة ضد أي نقد، ومع العجز العربي التام، وتضاعف عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية داخل حدود67، وفي ضوء هذا الواقع الأليم، إذ لا يجد الفلسطينيون أي بارقة أمل أمامهم".

وحذر حمد بن جاسم من اندلاع انتفاضة جديدة أكثر حدة من سابقتها قبل عشرين عاما قائلا، "فإني أتوقع أن يتزايد بطش الاحتلال ويوقع أعداداً كبيرة من الشهداء، وقد تندلع انتفاضة فلسطينية جديدة تكون أكثر حدة من سابقتها قبل عشرين عاما".