شاهد.. مَن المسؤول عن أراقت دماء الشعب الفلسطيني؟

العالم - خاص بالعالم

اعتبر عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حسن عبد الحميد في حديث لبرنامج "مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال بأنها اتفاقيات شراكة اقتصادية وأمنية وتقدم خدمة مجانية للكيان مقابل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الاتفاقيات هو الكيان الصهيوني.

وأكد عبد الحميد، أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني وقتله الأبرياء دون ذنب كل يوم أمام مرأى ومسمع العالم دليل واضح بأن اتفاقيات التطبيع لم ولن تخدم الشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد الحميد أن جرائم واعتداءات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تصاعدت منذ أن جرت ما تسمى باتفاقيات إبرهام بين الإمارات والبحرين وكيان الاحتلال في حديقة البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 16\09\2020.

وحمل عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأنظمة العربية المطبعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتل الشعب الفلسطيني اليومي من قبل قوات الاحتلال وكذلك مسؤولية كافة الاعتداءات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، من هدم للمنازل واقتحامات، واعتقالات، وقلع للأشجار.

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