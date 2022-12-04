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أحكام قتل تعسفية جديدة يصدرها 'القضاء السعودي'

أحكام قتل تعسفية جديدة يصدرها 'القضاء السعودي'
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

ضمن مسلسل أحكام الإعدام التعسفية التي يصدرها القضاء السعودي بحق معتقلي الرأي؛ أصدر مؤخرا أحكام قتل تعزيري بحق شباب معتقلين.

العالم- السعودية

وأكدت مصادر حقوقية على أن الأحكام جاءت بالقتل تعزيرا بحق كل من محمد آل طحنون ومصطفى أبو شاهين وعبدالله غزوي، وذلك ضمن محاكمة جماعية مع المهددين بالقتل أيضاً زهير آل صمخان ومحمد آل مسبح ورضي الشايب.

وارتفع عدد المهددين بالقتل على يد نظام ولي العهدالسعودي محمد ابن سلمان إلى 59 شخصا، وسط تجاهل حكومي صريح للنداءات الدولية التي تحذر من تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية.

يأتي ذلك تزامنا مع النداءات الأممية التي أطلقها فريق من خبراء الأمم المتحدة يطالبون فيها المملكة بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.

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