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'كتائب القسام' لن تسمح للعدو بتغيير المعادلات

'كتائب القسام' لن تسمح للعدو بتغيير المعادلات
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصفه، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.

العالم - فلسطين

وأكد قاسم في تصريح ، أن العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس بإعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.

وشدد على أن هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وكانت طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت مواقع وأراض زراعية جنوبي قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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