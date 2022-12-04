شاهد.. هدوء حذر في غزة بعد مواجهات نارية مع الاحتلال

العالم - فلسطين

هدوء حذر في غزة عقب غارات لطيران الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت عدة نقاط للمقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع، مصدر أمني فلسطيني قال إنّ طائرات الاحتلال أطلقت صواريخ عدّة على مواقع للمقاومة في مدينة خان يونس وعلى أرض فارغة بالقرب من المطار جنوب مدينة رفح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن من جانبه أيضا أنّ طائراته استهدفت ورشة تابعة لحركة حماس، تشكّل موقعاً مركزياً لإنتاج معظم القذائف الصاروخيّة. ونفقًا تابعاً للحركة ايضا جنوبي القطاع؛ زاعما أن الغارات جاءت ردًّا على إطلاق صاروخ من غزّة باتّجاه مستوطنات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصادر طبية فلسطينية اعلنت ان الغارات الإسرائيليّة لم تسفر عن اي إصابات.

تزامنًا مع القصف الإسرائيلي، أطلق فلسطينيّون صاروخين آخرين على مستوطنات غلاف غزة، حسب شهود عيان ومصادر أمنيّة فلسطينيّة. وكشفتْ مصادر صحيفة أنّ المقاومة الفلسطينية استهدفتْ طائرات الاحتلال بصاروخ من طراز سام سبعة خلال عدوانها في المقابل تم تفعيل صافرات الإنذار الاسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة.

وفيما تعلن بعد اي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ؛ فان حركة الجهاد الإسلامي، سبق وان هدّدت سلطات الاحتلال بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قياديّيها في جنين شمال الضفّة الغربيّة المحتلّة.

كتائب عزّ الدين القسّام الذراع العسكرية لحركة حماس، اعلنت أنّ دفاعاتها الجوّية تصدّت فجر الأحد لطيران حربي صهيوني معادي في سماء غزّة بصواريخ أرض-جوّ وبالمضادّات الأرضيّة. من جهته، اعتبر المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم، أنّ تصدّي كتائب القسّام للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة، والردّ بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكّد أنّ الحركة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كلّ أماكن وجوده، مضيفاً أن العدوّ الصهيوني يوسّع من عدوانه على الشعب بقصفه الغاشم، بعد جريمته أمس بإعدام الشهيد عمّار مفلح في حوارة. مشددا على أن هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي لن يوقف ثورة الشعب المتوقدة.