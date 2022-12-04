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وفاة الإعلامي المصري 'مفيد فوزي'بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامي المصري 'مفيد فوزي'بعد صراع مع المرض
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

توفى الكاتب الصحفي المصري والإعلامي مفيد فوزى، بعد صراع مع المرض.

العالم – مصر

وأعلن مصطفى بكري عضو مجلس النواب، خبر وفاة الكاتب الصحفى، مفيد فوزى، عبر حسابه على تويتر.

وكتب مصطفى بكرى، قائلا: "وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض، حيث امضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

ومفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933 بمحافظة بنى سويف، هو إعلامي مصري لقب بـ"المحاور"، كان والده فوزي سعد موظفا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على موهبته الصحفية منذ الصغر، تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م والتي رحلت عن العالم في 11 مارس 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

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