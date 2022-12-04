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فرنسا بصدد اداء دور الوساطة بملف الحرب الأوكرانية-الروسية

فرنسا بصدد اداء دور الوساطة بملف الحرب الأوكرانية-الروسية
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - اوروبا

وقال ماكرون في حوار لصحيفة لو باريزيان اليومية "انتظرت الفرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل التحدث مع بوتين ،وأنتظرت أيضا إجراء محادثة مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سأتحدث معه مرة أخرى "اليوم" الأحد … وبالطبع ، كما كنت دائما، يجب أولا الحديث مع الرئيس زيلينسكي".

وكان ماكرون قد ذكر في وقت سابق يوم السبت أنه سيناقش وضع الطاقة النووية في أوكرانيا مع بوتين بعد محادثاته مع جروسي.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لسبوتنيك يوم السبت إنه لا يوجد موعد محدد بعد لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي.

وصرح الرئيس الفرنسي يوم السبت بأنه يتعين على باريس وواشنطن القيام باستعدادات لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

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