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الحشد الشعبي ينجح في العثور على 4 مضافات لداعش في الانبار

الحشد الشعبي ينجح في العثور على 4 مضافات لداعش في الانبار
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن العثور على 4 مضافات لعصابات داعش الارهابية غربي الانبار في غرب البلاد.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان ، اليوم الاحد، إن "قوة من قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عثرت على أربع مضافات لداعش غربي الأنبار".

وأضافت أنه "وجاء ذلك خلال عملية استباقية وبالتنسيق مع العمليات المشتركة وبدعم من المديريات الساندة للحشد الشعبي اذ تم العثور على أربع مضافات لداعش تحتوي على قواعد أسلحة متوسطة و مواد دعم لوجستي من الماء والطعام ومستلزمات طبية ومولد كهرباء حيث تم تدميرها بالكامل".

وتابعت أنه "تم أيضا تفتيش مناطق شرق وجنوب شرق عكاشات ( العوجة- الغري – قرى طريبل ) ومنطقة شمال الطريق الدولي".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014 إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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